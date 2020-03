Italien: Bürgermeister aus roter Zone ruft nach Militärärzten

„Bitte helfen sie uns, wir brauchen eine angemessene Gesundheitsversorgung“, appellierte der Bürgermeister von Castiglione d’Adda in der Lombardei an die Regierung in Rom. Constantino Pesatori bittet darum, in den Krankenhäusern der „zona rossa“ (roten Zonen), zu der seine Gemeinde gehört, die Notversorgung auszubauen und Militärärzte zu schicken. Denn auch viele Ärzte hätten sich bereits angesteckt. „Die Menschen sind krank und fühlen sich alleine gelassen.“

Die drastischen Maßnahmen der italienischen Regierung wie Schulschließungen rechtfertigte Regierungschef Giuseppe Conte damit, die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Denn wenn die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus rapide steige, könne die Versorgung derer, die Intensivmedizin benötigen, nicht gewährleistet werden.

„Leider verzeichnen wir in Castiglione D’Adda eine hohe Zahl an Todesfällen“, sagte Bürgermeister Constantino Pesatori. Eine Antwort aus Rom hatte er am Donnerstag nicht. „Aber immerhin ist meine Beschwerde bekannt geworden.“