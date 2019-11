Israels Armee rüstet sich für "Tag des Zorns" der Palästinenser

Tausende Palästinenser haben am Dienstag im Westjordanland gegen den Kurswechsel der USA protestiert, wonach israelische Siedlungen in den Palästinensergebieten nicht per se gegen internationales Recht verstießen. In Städten wie Ramallah, Tulkarem, Bethlehem und Hebron versammelten sich die Menschen zu Märschen, die zu israelischen Militärsperren führen sollten.

Palästinensische Fraktionen, vor allem die Fatah-Bewegung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas, hatten zu einem „Tag des Zorns“ aufgerufen. Es wurde mit Konfrontationen gerechnet, nach Angaben des Armeesenders verstärkte das israelische Militär die Präsenz an Kontrollpunkten im Westjordanland.

Grünes Licht für Siedlungsbau

US-Außenminister Mike Pompeo hatte vergangene Woche erklärt, der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland sei aus Sicht der USA „nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht“. Damit rückte er von der bisherigen US-Haltung in dieser Frage ab.