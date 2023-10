Israelische Regierung veröffentlicht Bilder des Hamas-Massakers

Nach dem Massaker an Israelis im Grenzgebiet zum Gazastreifen kommen immer mehr schockierende Bilder von den Opfern der Gräueltaten und erschütternde Augenzeugenberichte ans Licht. Israelische Sprecher teilten am Freitag Fotos, die das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu freigegeben und auf Social Media veröffentlicht hatte. Darunter sind auch Bilder von grausam ermordeten und verbrannten Kindern und enthaupteten Menschen. Auf Instagram hat der Staat Israel auf einem Video Opfer von Gräuel und Entführungen gezeigt - versehen mit einer "Triggerwarnung" und dem gleichzeitigen Aufruf "Don't look away!" ("Sehen Sie nicht weg!") Die Bilder wurden am Donnerstag auch US-Außenminister Antony Blinken gezeigt.