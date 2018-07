Israel schließt Kontakte mit Syriens Präsident Assad nicht aus

Israel hält Kontakte mit Syrien unter der Präsidentschaft von Bashar al-Assad grundsätzlich für möglich.

Auf die Frage, ob die beiden Erzfeinde diplomatische Beziehungen aufnehmen könnten, sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Dienstag: "Ich denke, wir sind davon noch weit entfernt, aber wir schließen nichts aus." Am Mittwoch trifft Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin, einen Verbündeten Assads.