Israels Parlament lehnt Abstimmung zur Selbstauflösung ab

Offenbar Einigung im Streit um Wehrpflicht erzielt

Netanyahu hat sich intensiv darum bemüht, die festgefahrene Situation in seiner Koalition in Bezug auf ein neues Wehrpflichtgesetz zu lösen, die zu der gegenwärtigen Krise geführt hat. Einige religiöse Parteien in Netanyahus Koalition wollen ultraorthodoxe jüdische Seminarstudenten vom Militärdienst befreien, der in Israel obligatorisch ist, während andere Gesetzgeber derartige Ausnahmen ganz abschaffen wollen.

Die Knesset hatte am Donnerstagmorgen nun offenbar eine Einigung im Streit um die Wehrpflicht erzielt. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach langen Diskussionen eine Einigung über die Grundsätze erzielt haben, auf denen der Gesetzesentwurf basieren wird", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset, Yuli Edelstein, in einer Erklärung. Details nannte er nicht.