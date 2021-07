Israel: "Österreich wird Jerusalem nicht teilen"

Der israelische Wissenschaftsminister Ofir Akunis hat sich nach der Absage des Besuchs von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) empört geäußert. " Österreich wird Jerusalem nicht teilen", sagte Akunis, der der rechten Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu angehört, am Freitag nach Angaben israelischer Medien.

Nach israelischer Darstellung habe es Mitterlehner abgelehnt, Akunis in seinem Ministerium auf von Israel besetztem Gebiet in Ostjerusalem zu treffen. "Entweder das Treffen findet in Ostjerusalem statt oder es findet nirgendwo statt", wurde der israelische Minister am Freitag von der Webseite The Jewish Press zitiert. Die Oberösterreichischen Nachrichten berichteten in ihrer Freitag-Ausgabe ebenfalls, das Beharren der Israelis auf einem Treffen in Ostjerusalem habe zur Absage Mitterlehners geführt.