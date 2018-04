Israel: Netanyahu wirft Iran Verstoß gegen Atom-Deal vor

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte in einem Telefonat mit Netanyahu seinen Wunsch nach einem "erweiterten" Iran-Abkommen bekräftigt. Damit solle die Kontrolle von Irans nuklearer Aktivität geregelt werden, teilte der Élysée-Palast am Montag mit. Außerdem soll mit dem Abkommen Irans Raketenprogramm und der Einfluss des Landes in der Region ins Visier genommen werden. Netanyahu gilt als schärfster Kritiker des Abkommens und fordert wie US-Präsident Donald Trump, es entweder aufzukündigen oder nachzubessern.

Macron will an Atom-Deal festhalten

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen die USA dazu bewegen, das unter Trumps Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Abkommen zu retten. Macron hatte erst am Montagmorgen in einem Gespräch mit Russland Präsident Wladimir Putin betont, er wolle an den Atomdeal festhalten. Bei einem USA-Besuch in der vergangenen Woche hatte er ein Gesamtkonzept für den Iran ins Gespräch gebracht und eine "neue Vereinbarung" gefordert.