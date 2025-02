Israel greift militärische Ziele im Süden Syriens an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Dienstag Luftangriffe auf militärische Einrichtungen im Süden Syriens geflogen. Es seien Kommandozentralen und "mehrere Standorte mit Waffen" ins Visier genommen worden, teilte die Armee mit. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen südlich der Hauptstadt Damaskus zwei Menschen getötet. Es sei unklar, ob es sich um Zivilisten oder Soldaten handle.

Das erklärte die Beobachtungsstelle, deren Angaben sich unabhängig nicht überprüfen lassen. Die israelische Armee erklärte, die Präsenz von Streitkräften und militärischen Einrichtungen im Süden Syriens stelle "eine Bedrohung für die Bürger Israels dar". Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte am Sonntag verlangt, dass der Süden des Nachbarlandes vollständig entmilitarisiert werden müsse.

Seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat Israel Hunderte Angriffe in Syrien ausgeführt, überwiegend gegen mit dem Iran verbündete Ziele. Nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad Anfang Dezember griff Israel auch zahlreiche Stellungen der ehemaligen Regierungsarmee an, um die Waffenbestände zu zerstören. Zudem rückte die israelische Armee in die Pufferzone auf den Golanhöhen zwischen Israel und Syrien ein.