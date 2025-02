Islamisten-Video zeigt Gaza-Geisel beim Angeln

Die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Jihad hat kurz vor der angekündigten Freilassung einer israelischen Geisel ein Video veröffentlicht. Darin ist Alexander (Sascha) Trufanov in sportlicher Kleidung zu sehen, wie er am Meer entlanggeht, eine Angel hält, dabei etwas isst, einen Stein ins Wasser wirft und einen Brief schreibt. Der 29-Jährige wirkt wohlgenährt sowie äußerlich gesund. Wann das Video aufgenommen wurde, wurde nicht mitgeteilt.

Das Video soll offensichtlich suggerieren, wie gut Trufanov von den Islamisten behandelt wurde. Die am vergangenen Samstag freigelassenen drei israelischen Geiseln waren hingegen in derart schlechtem gesundheitlichem Zustand, dass US-Präsident Donald Trump ultimativ die Freilassung aller Geiseln bis Samstagmittag forderte. Die drei blassen, abgemagerten und sichtlich geschwächten Männer wurden vor der Übergabe an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) von der Hamas auf einer Bühne vorgeführt.