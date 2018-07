"Islamischer Staat": Die Jagd auf den Terrorboss

„Wir vermuten, dass sich Abu Bakr al-Baghdadi (IS-Chef, Anm.) in Dörfern ganz dicht an der irakischen Grenze oder in Stadt Hajin aufhält. Das ist ihre letzte echte Hochburg“, sagt Liwa al-Abdullah, die Sprecherin der Offensive im KURIER-Interview. Dort dürften sich auch zahlreiche ausländische Kämpfer befinden: Aus Frankreich, England und Deutschland.“ Nicht auszuschließen sei auch, dass darunter auch der Propaganda-Chef der Terrormiliz, der Österreicher Mohamed Mahmoud, sei, so er noch lebe: „Das wissen wir aber erst, wenn der Krieg aus ist“, so al-Abdullah.

Alle Akteure des syrischen Bürgerkrieges nehmen die IS-Kämpfer ins Visier: Getrennt durch den Fluss Euphrat kämpft die syrische Armee Bashar al-Assads gemeinsam mit russischen Sondereinheiten und iranischen Milizen in dieser Region gegen den „IS“. Am östlichen Ufer greifen die von den USA aufmunitionierten „Syrian Democratic Forces“ (SDF) samt französischer Spezialeinheiten sowie Luftunterstützung der irakischen Armee an. Es ist ein Wettlauf in einem Mehrfrontenkrieg, bei dem es auch um die reichen Ölfelder Syriens geht, um die Kontrolle der strategisch enorm bedeutenden Grenzregion zum Irak in der Zeit nach dem „IS“. Vor allem aber geht es darum, wer den Boss des weltweit agierenden Terrornetzwerks ergreift oder tötet. 25 Millionen Dollar Ergreifungsprämie sind auf Abu Bakr al-Baghdadi ausgesetzt. Doch er soll derzeit in seinen Verstecken seelenruhig an einem neuen Unterrichtsplan für die Kinder des „Kalifats“ feilen. „Das ist sein Lieblingsprojekt, die Ausbildung der nächsten Terror-Generation“, behauptet wenigstens der im Mai gefangen genommene IS-Terrorist Abu Zaid al-Iraqi.