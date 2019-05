Irland erklärte als zweites europäisches Land den Klimanotstand

Irland hat nach Großbritannien als zweites europäisches Land den Klimanotstand ausgerufen. Das irische Parlament nahm am Donnerstag einen entsprechenden Zusatz zu einem Bericht ohne gesonderte Abstimmung an. Der Antrag beinhaltet neben einer Erklärung des Klimanotstandes die Forderung an Parlament und Regierung, eine "bessere Antwort auf die Problematik des Verlustes der Artenvielfalt" zu finden.

"Historische" Entscheidung

Der Vorsitzende der irischen Grünen, Eamon Ryan, bezeichnete die Entscheidung als "historisch". Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zeigte sich begeistert und forderte weitere Länder auf, dem irischen Beispiel zu folgen. "Großartige Neuigkeiten aus Irland!! Wer ist der Nächste?", teilte sie über den Onlinedienst Twitter mit. Als erstes Parlament weltweit hatte das britische Unterhaus Anfang Mai den Klimanotstand erklärt.