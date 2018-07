Iran-USA: Wer dreht wem den Ölhahn zu?

Wenn sich Donald Trump in seinen Twitter-Tiraden endgültig auf Großbuchstaben beschränkt, hat er entweder wirklich schlechte Laune oder massiven politischen Druck – oder eben beides zusammen. „Konsequenzen, wie sie in der Geschichte nur wenige erlebt haben“, drohte der US-Präsident seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rohani an. Schließlich hatte der am Wochenende wiederum Trump gewarnt, „nicht mit dem Schwanz des (iranischen) Löwen zu spielen“.

Der Konflikt, der da – zumindest verbal – zu eskalieren droht, dreht sich im Kern um Irans Öl- und Gasexporte und die heikelste Passage auf deren Weg auf die internationalen Energiemärkte: die Straße von Hormus. Schon im Mai hatte der US-Präsident den Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran verkündet und alle US-Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt. Anfang Juni legte er nach und kündigte an, ab November alle Länder, die Öl und Gas aus dem Iran importieren würden, mit Sanktionen, also etwa Strafzöllen zu belegen.