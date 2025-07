Nach Verlegungsplänen: Iran erwägt Zwangsschließung von Teheran

Angesichts der akuten Wasserkrise in der iranischen Hauptstadt erwägt die Regierung eine einwöchige Zwangsschließung Teherans. "Die Wassersituation in Teheran ist gar nicht gut, weshalb wir eine einwöchige Schließung der Hauptstadt in Erwägung ziehen müssen", sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani. Schließung bedeutet etwa, dass Behörden, Universitäten und Schulen in dieser Zeit nicht öffnen.

Die Wasserkrise ist laut Mohadscherani ein "nationales Problem" und könnte schon bald zu einer Katastrophe führen. Daher müsse die Regierung auch unkonventionelle Optionen in Betracht ziehen, so die Sprecherin laut der Nachrichtenagentur Irna. Das iranische Parlament will wegen der Wasserkrise eine Reduzierung der Arbeitswoche von fünf auf vier Tage (Samstag bis Dienstag). Darüber hinaus soll wie zu Corona-Zeiten das Homeoffice-System reaktiviert werden, um den Verbrauch von Strom und Wasser zu senken.