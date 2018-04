Iran meldet heftige Explosion auf iranischer Basis in Syrien

Verwirrung um eine Explosion in einer vom Iran genutzten Militärbasis in Syrien.

Laut staatlichen syrischen Medien ist die Militärbasis in Syrien am Samstagabend bombardiert worden, berichtete die "Jerusalem Post". Die Basis in der Region Jabal Azzan südlich von Aleppo, ist die größte Militärbasis des Irans in Syrien. Augenzeugen beobachteten mehrere Explosionen, unbestätigten Quellen zufolge sollen israelische Kampfjets identifiziert worden sein, so die Zeitung.

Vonseiten der mit dem syrischen Regime von Präsident Bashar al-Assad und dem Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz hieß es indes, die Explosionen seien erfolgt, weil Sprengstoffe innerhalb eines Lagerhauses explodiert seien.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur "Tasnim" bestätigte die Berichte, berichtete die "Bild"-Zeitung. "Tasnim" vermeldete auf Twitter: "Ein unbekanntes Kampfflugzeug hat soeben eine Lagerhalle südlich von Aleppo angegriffen. Daraus resultierte eine enorme Explosion."

Die USA und ihre Verbündeten hatten nach ihrem Angriff erklärt, keine weiteren Luftangriffe mehr fliegen zu wollen.