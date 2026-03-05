Steuert Europa auf eine Energiekrise zu?

Auf den ersten Blick hat es nicht so ausgesehen, als wäre ausgerechnet Russland ein Gewinner des Iran-Krieges. Das Regime in Teheran ist seit Langem strategischer Partner Moskaus, der Iran lieferte Putin für seinen Krieg verlässlich Waffen, und aus Russland floss stetig Geld. Damit ist es seit Trumps Angriff auf die Mullahs vorbei. Doch der Kremlchef kann auch aus dieser Lage einen Vorteil ziehen: Dass der Iran die Straße von Hormus gesperrt hält und damit den globale Energiemarkt massiv ins Wanken gebracht hat, ist für ihn geradezu ein Geschenk.

Putins Waffe Auch wenn Russland offiziell vom Westen sanktioniert ist, redet Putin nach wie bei Europas Gasmarkt mit. Noch immer kommen etwa knapp 13 Prozent des Flüssiggases in Europa aus Russland, Hauptbezieher sind Frankreich, Spanien und Belgien. Sie verkaufen das Gas teils auch weiter, zumeist an andere europäische Länder, die offiziell ganz aus russischem Gas ausgestiegen sind. Dass Katar nun großflächig ausfällt – nicht nur der Export durch das Nadelöhr am Golf ist gestört, auch die größten LNG-Produktionsanlagen wurden wegen Drohnenbeschusses heruntergefahren –, brachte Putin in eine angenehme Lage: Er drohte am Donnerstag damit, gänzlich aus dem Gasgeschäft mit Europa auszusteigen. Das hat sich die EU zwar selbst bis 2027 vorgenommen, gelungen ist das bisher aber nicht. Angst vor Krise wie 2022 In Europa grassiert darum die Angst vor einer Neuauflage der Energiekrise von 2022. Denn die Preise gehen schon jetzt ähnlich wie damals durch die Decke: Seit Kriegsbeginn im Nahen Osten stieg der Gaspreis um mehr als 50 Prozent, so hoch war er seit drei Jahren nicht mehr. Ökonomen von SEB Research schätzen sogar, dass der Preis binnen eines Monats auf 100 Euro die Megawattstunde steigern könnte, wenn Katar weiterhin ausfällt. Moskau nützt zudem das Gerangel um das wenige Gas. Schon jetzt machen Tanker kehrt, weil andere Abnehmer für ihre Ladung mehr Geld bieten – ein Total-Energie-Schiff aus Nigeria änderte kürzlich seine Zielrichtung von Europa auf Asien. Dort sind die Ausfälle durch die fehlenden Golf-Lieferungen noch größer als in Europa, dementsprechend mehr bieten Firmen auch, um schnell an Gas zu kommen. Russland kommt da natürlich wie gerufen. Moskau musste sein Öl und Gas wegen der westlichen Sanktionen auf dem Weltmarkt in den vergangenen Jahren zu Dumpingpreisen verkaufen, das riss im vergangenen Jahr große Löcher in den Staatshaushalt und dämpfte die wirtschaftliche Entwicklung enorm. Die Preisrallye gibt Putin die Chance, die Löcher im Haushalt zu stopfen – Russlands Rohstoffe sind gefragt wie lange nicht.