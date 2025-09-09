Iran meldet neue Vereinbarung mit Internationaler Atomenergiebehörde

Der Iran meldet einen wichtigen Schritt im Streit mit den UNO-Atomwächtern. Man habe sich mit der IAEA über die "Modalitäten des Umgangs in der neuen Situation" nach dem Krieg verständigt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, dem staatlichen iranischen Rundfunk. Dieses Ergebnis wurde in Kairo erzielt, wo IAEA-Chef Rafael Grossi mit Irans Außenminister Abbas Araqchi sowie dessen ägyptischen Kollegen Badr Abdel-Atti Gespräche führten. "Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", schrieb Grossi auf der Plattform X. Details der Vereinbarung wurden von der Internationalen Atomenergiebehörde vorerst nicht bekanntgegeben.

Seit Wochen verhandelte die Atomenergiebehörde in Wien mit iranischen Vertretern über die Wiederaufnahme von Inspektionen. Dabei steht vor allem der Verbleib von mehr als 400 Kilogramm Uran im Fokus, das laut IAEA einen beinahe atomwaffentauglichen Reinheitsgrad hat. Bisher hat Teheran die IAEA nicht darüber informiert, wo und in welchem Zustand dieses Material nach den Angriffen auf seine Atomanlagen vom Juni ist. Der Iran habe Fristen für entsprechende Berichte verstreichen lassen, sagte Grossi am Montag am Rande einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrates. Der Iran befürchte, dass Israel aufgrund solcher Informationen den Iran erneut bombardieren könnte, hieß es aus westlichen diplomatischen Kreisen in Wien.