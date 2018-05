Internationale Kritik an israelischem Vorgehen gegen Demonstranten

Am Dienstag gedachten die Palästinenser des 70. Jahrestages der Nakba (deutsch: Katastrophe) - der Vertreibung und Flucht von mehr als 700.000 Landsleuten nach der Staatsgründung Israels. Neue schwere Zusammenstöße entlang der Grenze blieben jedoch aus. Die Zahl der Demonstranten war deutlich kleiner als am Vortag, nur vereinzelt kam es zu Gewalt. Zwei Palästinenser wurden nahe dem Flüchtlingslager Al-Bureij von israelischen Sicherheitskräften erschossen.

Laut NGO 150 Kinder angeschossen

Tausende Palästinenser beerdigten unterdessen die Opfer der Proteste vom Vortag. Nach Angaben der Kinderschutzorganisation Save the Children sind bei den Zusammenstößen mindestens 150 Kinder angeschossen worden. Allein am Montag seien sechs Kinder getötet worden, teilte Save the Children am Dienstag in London mit. Seit Beginn der Proteste am 30. März seien 14 Kinder sogar gestorben. Unter den 60 Todesopfern waren auch nach palästinensischen Angaben auch mehrere Kinder und Jugendliche, darunter ein kaum acht Monate altes Mädchen, das an Tränengas erstickt sein soll. Ein namentlich nicht genannter Arzt im Gazastreifen sagte der Deutschen Presse-Agentur jedoch, die Todesursache lasse sich nicht eindeutig feststellen. Die Eltern hätten betont, der Tod ihrer Tochter sei Folge des Tränengases.

"Das Töten von Kindern kann nicht gerechtfertigt werden", sagte die für die palästinensischen Autonomiegebiete Save the Children-Funktionärin Jennifer Moorehead. "Wir rufen alle Parteien dringend auf, sicherzustellen, dass Kinder nicht verletzt werden und Kinder im Einklang mit der Genfer Konvention und der Menschenrechte geschützt werden, erklärte Moorehead. Die Krankenhäuser im Gazastreifen seien bereits vor den jüngsten Auseinandersetzungen zu 90 Prozent ausgelastet gewesen. Verwundete müssten am Gang behandelt werden. Vielen Einwohnern sei die notwendige Hilfe überhaupt nicht zugänglich.

Der endgültige Status Jerusalems ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt des von ihnen angestrebten eigenen Staates. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt.