In Hessen begann es: Die Grüne Volkspartei

Das Foto ist inzwischen in den deutschen Geschichtsbüchern: Der 37-jährige Joschka Fischer wird am 12. Dezember 1985 als erster grüner Landesminister angelobt. Die für den Anlass höchst unpassenden Turnschuhe stehen inzwischen im Deutschen Schuhmuseum in Offenbach. Interessant ist aber auch der andere Mann auf dem Foto. Ministerpräsident Holger Börner, SPD, war nie ein Freund der Grünen, als „Dachlatten-Börner“ wurde er geschmäht, weil der gelernte Bauarbeiter einmal über Demonstranten gesagt hatte: „Früher hätte ich einen Angriff auf meine Person mit der Dachlatte beantwortet.“

Die erste rot-grüne Koalition hielt nur 14 Monate, aber die Grünen entwickelten sich ausgerechnet mit dem ehemaligen linken Straßenkämpfer Fischer zu einer Partei, die regierte. Rot-Grün im Bund folgte 1998 mit Gerhard Schröder und Fischer, und 2011 hat Winfried Kretschmann im Industrieland Baden-Württemberg die erste grün-rote Regierung geschlossen. Der ehemals linksradikale Student hat eben ein Buch veröffentlicht:„Für eine neue Idee des Konservativen.“

Die deutschen Grünen entwickeln sich in einer Zeit, in der Volksparteien zu einer bedrohten Art werden, zu einer Art Volkspartei, jedenfalls was das Auftreten ihrer Spitzenleute und die Zustimmung beim Wähler betrifft. Mit knapp 20 Prozent liegen sie bei Umfragen weit vor der SPD und gar nicht weit hinter der Union. Die Grünen haben einen weiten Weg hinter sich. Otto Schily, der später SPD-Minister wurde, musste vielen Aktivisten am Anfang noch erklären, dass das Gewaltmonopol des Staates Grundlage eines Rechtsstaates ist.