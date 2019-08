Illegale Migranten von Trump ausgebeutet

US-Präsident Donald Trump, der vor allem mit dem Thema Einwanderung nächstes Jahr eine zweite Amtszeit erkämpfen will, hat im Bundesstaat Mississippi einige Geflügel-Fabriken filzen und dabei knapp 700 illegal Beschäftigte festnehmen lassen. Wie schon vorher wurden dabei an der Grenze zu Mexiko bewusst Väter und Mütter von ihren Kindern getrennt, die seit Jahren in den USA schlecht bezahlte Jobs erledigen. Fabrik-Bosse, die sich strafbar gemacht haben, wurden nicht in Handschellen abgeführt.