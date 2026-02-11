"Zeit, aggressiv zu werden": Video belastet ICE-Beamten nach Schüssen

In den USA ist ein Video aufgetaucht, das das rabiate Vorgehen von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde ICE offenlegt und Darstellungen der US-Regierung widerlegt. Die am Dienstagabend (Ortszeit) von der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Aufnahmen stammen von einer Bodycam, die ein ICE-Mitarbeiter vergangenen Oktober bei einem Einsatz in Chicago getragen hat und bei dem eine US-Bürgerin durch mehrere Schüsse schwer verletzt wurde. ICE-Beamter: "Es ist Zeit, aggressiv zu werden" Die Lehrerin Marimar Martinez war damals mit ihrem Auto dem Wagen der US-Grenzschützer gefolgt, um Mitbürger ohne Aufenthaltsgenehmigung zu warnen. Bei den ICE-Kräften saß ein Mann namens Exum am Steuer. Einer der Grenzschützer warnt in dem Video, sie würden blockiert werden und kündigt an: "Es ist Zeit, aggressiv zu werden." Er ergänzt: "Wir werden Kontakt aufnehmen."

"Achtung, wir wurden gerammt" Exum lenkte den Aufnahmen zufolge das Fahrzeug scharf nach links in den Wagen von Martinez. Sofort stellte einer der Männer den Zusammenstoß über Funk mit der Zentrale allerdings anders dar: "Achtung, wir wurden gerammt, wir wurden gerammt." Nach der Kollision stieg Exum aus dem Fahrzeug und gab fünf Schüsse ab. Das Heimatschutzministerium erklärte damals, Martinez habe die ICE-Männer mit ihrem Fahrzeug angegriffen. Martinez überlebte schwer verletzt. Gegen sie wurde zunächst Anklage wegen Behinderung eines Bundesbediensteten erhoben, diese wurde jedoch im November fallen gelassen. Dennoch bezeichnet das Ministerium sie auf seiner Webseite weiterhin als "inländische Terroristin". Martinez hatte die Veröffentlichung des Videos und anderer Beweise beantragt, um sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Ihr Anwalt kündigte zudem eine Zivilklage an. Ein Bezirksrichter begründete die Veröffentlichung der Beweise unter anderem mit dem Hinweis, die Regierung habe keinerlei Rücksicht auf den Ruf von Martinez genommen.