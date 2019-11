IAEO bestätigt: Iran reichert in Fordow wieder Uran an

Die internationale Atomenergie-Organisation ( IAEO/ IAEA) hat bestätigt, dass der Iran wieder Uran in seiner unterirdischen Anlage in Fordow anreichert. Der Iran hatte selbst am Wochenende mitgeteilt, dass die Urananreicherung wieder aufgenommen worden sei. Damit hat die Islamische Republik erneut eine Vereinbarung des Wiener Atomabkommens von 2015 gebrochen.

Laut dem jüngsten Iran-Bericht der IAEO, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Montag vorlag, lagert der Iran derzeit fast doppelt so viel angereichertes Uran als mit dem Abkommen erlaubt. Außerdem habe das Land eine neue Anlage zum Test von Anreicherungszentrifugen vorbereitet - auch das ist ein Verstoß gegen das Atomabkommen.