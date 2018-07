Seehofer in der Kritik: Bald einsam im Alleingang?

Wenn Horst Seehofer kurzfristig Termine absagt, lässt dies nichts Gutes erahnen. Nach der handfesten Regierungskrise rund um seine verschobene „Masterplan“-Präsentation birgt auch der Hintergrund der aktuellen Absage seines Treffens mit dem Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen politischen Sprengstoff: Beide sind in den Fall Sami A. verwickelt. Der gebürtige Tunesier stand angeblich als Leibwächter von Osama bin Laden im Dienst und lebte seit Jahren in NRW. Umstritten war seine Abschiebung, da ihm in seiner Heimat Folter drohe. Doch bevor die Rechtslage geklärt wurde, saß er vergangenen Donnerstag im Flieger nach Tunis. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen kritisiert, dass es vom geplanten Termin durch das Bamf nicht informiert wurde - also, jene Behörde, die Innenminister Seehofer untersteht, der von der Abschiebung wusste. „Grob rechtswidrig“, befanden nun die Verwaltungsrichter das Vorgehen und ordneten an, Sami A. zurückzubringen – derzeit laufen Gespräche in Tunesien.

„Was unabhängige Gerichte entscheiden, das muss gelten“, bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert. Gegen Innenminister Seehofer, der bei seinem Amtsantritt ankündigte, sich um den Fall persönlich zu kümmern, richten sich schwere Vorwürfe. Staatsrechtler Ulrich Battis: „Der Eindruck drängt sich auf, dass der Bundesinnenminister die Aushöhlung des Rechtsstaates in Kauf genommen hat, um einen politischen Erfolg zu feiern.“

Dem Minister und CSU-Chef steht die Debatte jedenfalls nicht gut. Nach dem Streit in der Union, seiner Rücktrittsdrohung und der Regierungskrise liegen die Umfragewerte der CSU tief. Ebenso seine persönlichen. In einer Umfrage, die Forsa im Auftrag von RTL unter 1011 Befragten erhob, sehen ihn 62 Prozent als „politischen Störenfried“, der als Innenminister nicht mehr tragbar sei.