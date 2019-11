Handy macht Politik: "Apple Maps" zeigt Krim als russisch an

Landkarten machen Politik. Und wenn man Apple glauben will, gehört die Halbinsel Krim jetzt zu Russland. Denn auf der "Maps" App des iPhone-Herstellers ist zwischen der Krim und Russland keine Grenze mehr eingezeichnet, sie wird als "Autonome Republik Krim" bezeichnet. Russland behandelt die Region um den Krim-Hafen von Sewastopol als eigene Region. Auch das wurde in den Apple Maps so übernommen.