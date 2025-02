Hamas ließ weitere drei israelische Geiseln frei

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war am Samstag zu sehen, wie die aus Israel entführten Männer an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden.

Es handelt sich um den Deutsch-Israel Ohad Ben Ami (56), Or Levy (34) und Eli Sharabi (52). Die drei von ihrem Martyrium gezeichneten Personen waren zuvor in Deir al-Balah auf einem Podium vorgeführt worden.