Hamas lehnt Vorschläge der letzten Gaza-Verhandlungsrunde ab

"Nachdem wir von den Vermittlern hörten, was bei der letzten Gesprächsrunde in Doha erörtert wurde, sind wir ein weiteres Mal davon überzeugt, dass (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanyahu einer Einigung weiterhin Hindernisse in den Weg legt", heißt es in einer Erklärung der islamistischen Organisation.