Hamas-Anschlagspläne in Europa: Verdächtiger in Zypern gefasst

Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen der radikal-islamischen Hamas in Deutschland und Europa ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der im Libanon geborene Kamel M. wurde am Freitag bei seiner Einreise nach Zypern auf dem Flughafen von Larnaka gefasst, wie die deutsche Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Grundlage war ein Europäischer Haftbefehl des Bundesgerichtshofs. Zudem wurde am Sonntag die Wohnung des Beschuldigten in Berlin.

Mutmaßliche Anschlagsvorbereitung auf jüdische Einrichtungen Dem Mann wird die Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung Hamas vorgeworfen. Er soll im August 2025 die Übergabe von 300 Schuss scharfer Munition veranlasst haben. Die Munition wurde den Ermittlungen zufolge über den bereits im Jänner festgenommenen Mohammad S. an weitere Komplizen weitergereicht. Das Vorgehen diente der Vorbereitung für Mordanschläge der Hamas auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa.

Kamel M. soll nun nach Deutschland überstellt und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Das kann aber mehrere Wochen oder auch Monate dauern.

Brite soll Waffen in Wien eingelagert haben Die Festnahme steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder: Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte bereits im vergangenen Jahr mehrere Männer festnehmen lassen, darunter drei Verdächtige in Berlin sowie den Briten Mohammed A., der in London gefasst wurde. Dieser soll Waffen nach Wien gebracht und dort eingelagert haben. Mohammad S. war im Jänner bei seiner Einreise am Berliner Flughafen festgenommen worden. Kamel M. soll nun nach Deutschland überstellt und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.