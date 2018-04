Große Treffen: Sieben Tage Weltpolitik in Bildern

Nicht alle drei Treffen zwischen Staatschefs in der vergangenen Woche waren von solch historischer Bedeutung wie jenes zwischen Kim Jung Un und Moon Jae-in. Als erster nordkoreanischer Staatschef seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Freitag die Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Er wurde direkt an der Demarkationslinie in der gemeinsamen Sicherheitszone von südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in empfangen. Das Treffen der beiden Staatschefs war von demonstrativer Herzlichkeit gezeichnet.

Weniger historisch aber ähnlich freundschaftlich sah das Treffen von Trump mit Emmanuel Macron aus. Wenig später traf Deutschlands Kanzlerin Merkel in Washington ein, die ernste Themen, wie Handelspolitik und die Haltung der USA zu dem Atomabkommen mit dem Iran, mit Trump besprach.