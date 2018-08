Griechenland: Ohne Hilfe der Familie geht gar nichts

Jeden Tag sei er auf einem anderen Wochenmarkt, erzählt Panagiotis. Er müsse um drei Uhr morgens aus dem Haus, Feierabend habe er erst gegen 17 Uhr. Von seiner Arbeit leben könne er als zweifacher Vater trotzdem nicht mehr: „Ich kaufe die Wassermelonen auf dem Großmarkt um 20 Cent das Kilo und verkaufe sie hier für 29 Cent das Kilo. Doch von diesen neun Cent Gewinn bleibt kaum etwas übrig.“ Rund 80 Prozent seines Einkommens ginge für Steuern und Kassenbeiträge drauf, sagt Panagiotis.

Jede Renten- und Gehaltskürzung der letzten Jahre habe sich sofort auf seinen Umsatz niedergeschlagen, sagt der Händler: „Früher kauften meine Stammkunden drei Kilo Kartoffeln, ohne groß auf den Preis zu schauen. Heute schauen sie erstmal auf ihr Kleingeld und kaufen dann nur das Allernötigste.“

„So ist es,“ mischt sich ein älterer Mann ein. Der Obsthändler begrüßt ihn herzlich: „Was soll es diesmal sein, Herr Babis?“ – „Ich brauche noch ein paar Kartoffeln, meine Frau möchte Gemüsesuppe machen“, sagt der 80-jährige Rentner. Vor der ersten Rentenkürzung zu Beginn der Krise bekam er 1500 Euro Rente. Vierzig Jahre habe er dafür in die Rentenkasse eingezahlt.

Heute bekommt Babis um die 900 Euro. „Das klingt im Vergleich zu noch kleineren Renten viel, aber das Geld wird schon Mitte des Monats knapp.“ Neben seiner Miete und den anderen Ausgaben, die ein Zwei-Personen-Haushalt habe, müsse er mit seiner Rente auch seine erwachsenen Kinder unterstützen, sagt Babis. „Das tun fast alle griechischen Rentner.“

Junge Leute hätten es auf dem Arbeitsmarkt momentan sehr schwer, auch seine derzeit arbeitslose Tochter: „Die Arbeitgeber nutzen die Not der jungen Leute komplett aus. Sie sagen: Hier, ich gebe dir dreihundert Euro im Monat, bei der Rentenkasse kann ich aber nur 150 Euro angeben.“ Die jungen Leute verschwinden von der Arbeitslosenstatistik, könnten aber ohne die Hilfe der Familie nicht über die Runden kommen.

Ein paar Schritte weiter, am Rande des Wochenmarkts, verteilt der 32-jährige Dimitris mit zwei Mitstreitern Flugblätter. Er gehöre einer Bürgerinitiative an, die gegen die Sparpolitik kämpfe, sagt der schlanke Mann im braunen Polo-Shirt. Gerade werde eine Protestaktion vor dem staatlichen Krankenhaus im Nachbarort Voula organisiert, sagt er und listet gravierende Probleme auf: Rund 350 unbesetzte Stellen beim Krankenhauspersonal, Medikamentenknappheit, medizinische Geräte, die immer wieder ausfallen. „Das kann so nicht weitergehen. Die Sparpakete machten vor nichts halt, auch nicht vor dem Gesundheitssystem“. Und das werde sich auch jetzt nicht ändern, glaubt Dimitris. Schließlich müsse die Regierung weiter sparen, um die Wirtschaftsziele der nächsten Jahre, zum Beispiel hohe Haushaltsüberschüsse, zu erreichen.