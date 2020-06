Eklat zwischen Athen und der Troika

Varoufakis widersprach sogleich, in dem er erklärte: Die erste Aktion der Regierung sei es, das Wahlprogramm von Syriza umzusetzen. Dieses sieht soziale Maßnahmen, Wiedereinstellungen von Beamten und Gehaltserhöhungen vor.

Syrizas Vorschlag über eine europaweite Schuldenkonferenz, die sich nicht nur mit Griechenland, sondern auch anderen verschuldeten EU-Ländern befasst, lehnte Dijsselbloem glattweg ab: "Diese Konferenz existiert bereits, und sie heißt , Eurozone‘."

Kaum drei Tage im Amt ist sein griechischer Gesprächspartner Varoufakis bereits zur Polit-Prominenz aufgestiegen. Der stämmige 53-jährige Ökonom ist einem Hollywood-Actionfilm-Charakter ähnlicher als einem Politiker. Er ist für seine coolen Sprüche berühmt – nicht zuletzt durch seinen Blog, den er auch als Minister fortführen will. Privat gilt er als charmant und witzig. Er fährt ohne Leibwächter auf seinem Motorrad zu den Kabinettssitzungen. Professionell beschreibt er sich als "Libertärer Kommunist oder Libertärer Marxist" – also eine Mischung aus den Ideen der freien Marktwirtschaft und der Planwirtschaft.

Varoufakis ist gebürtiger Athener, hat Mathematik und Statistik an der Essex Universität in Großbritannien studiert und später ein Doktorat in Ökonomie gemacht. Er hat an Universitäten in Australien, Griechenland und den USA unterrichtet. Neben der griechischen hat er auch die australische Staatsbürgerschaft. Um Finanzminister zu werden, hat Varoufakis seine Gastprofessur an der Universität in Austin, Texas, gekündigt.

Die finanzielle Hilfe der EU für sein Heimatland hat er als "fiskales Waterboarding" beschrieben – eine Anspielung auf die berühmt-berüchtigten US-Foltermethoden, die Ertrinken simulieren.