Greta Thunberg auf pro-Palästina-Demo in London festgenommen

Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden.

Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden ⁠als Terrorgruppe eingestuft.