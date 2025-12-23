Ausland

Greta Thunberg auf pro-Palästina-Demo in London festgenommen

Verstoß gegen britisches Anti-Terror-Gesetz bei propalästinensischer Kundgebung.
23.12.25, 13:49

Die ⁠schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden. 

Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden ⁠als Terrorgruppe eingestuft.

Ein Sprecher der City of London, die der historische Kernbezirk der Metropole ist, teilte mit, eine 22-jährige Frau sei festgenommen worden, weil sie ein Plakat zur Unterstützung einer verbotenen Organisation gezeigt und damit ⁠gegen das britische Anti-Terrorismusgesetz verstoßen habe.

