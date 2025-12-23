Greta Thunberg auf pro-Palästina-Demo in London festgenommen
Verstoß gegen britisches Anti-Terror-Gesetz bei propalästinensischer Kundgebung.
Die schwedische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg ist auf einer propalästinensischen Demonstration in London festgenommen worden.
Die britische Kampagnengruppe "Defend Our Juries" teilte am Dienstag mit, die 22-Jährige sei festgenommen worden, weil sie mit einem Plakat die Organisation "Palestine Action" unterstützt habe. Diese wird von den britischen Behörden als Terrorgruppe eingestuft.
Ein Sprecher der City of London, die der historische Kernbezirk der Metropole ist, teilte mit, eine 22-jährige Frau sei festgenommen worden, weil sie ein Plakat zur Unterstützung einer verbotenen Organisation gezeigt und damit gegen das britische Anti-Terrorismusgesetz verstoßen habe.
