Granaten-Explosion in Schönheitssalon in Grenoble: 6 Verletzte

Bei der Explosion einer Granate in einem Schönheitssalon im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Grenoble sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind.

Wie die Polizei mitteilte, öffneten am Nachmittag zwei oder drei Männer die Salontür und warfen die Granate in das Geschäft. Sie rannten demnach dann davon. Die Verletzungen bei den Opfern waren Folge der Druckwelle der Explosion, erklärte eine Polizeisprecherin.