Gouverneur: US-Demokratin bei mutmaßlich gezieltem Angriff getötet

In den USA ist eine Politikerin der Demokraten bei einem mutmaßlich gezielten Angriff getötet worden. Wie der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, am Samstag sagte, tötete ein bewaffneter Angreifer die Frau, die Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats war, und deren Mann in ihrem Haus in einem Vorort von Minneapolis. Ein anderer Abgeordnete wurde in seinem Haus in einem anderen Vorort niedergeschossen und verletzt. Walz sprach von einer offenbar politisch motivierten Tat.