AFP-Fotograf in Kabul getötet – "Es ist eine Zeit der Angst"

Das Fotografieren von Lebewesen war unter den Taliban verboten, "egal ob Menschen oder Tiere", wie Marai berichtete. "Eines Tages habe ich eine Warteschlange vor einer Bäckerei fotografiert. Zu der Zeit war das Leben hart, die Menschen hatten keine Arbeit, die Preise gingen durch die Decke. Einige Taliban kamen auf mich zu. 'Was machst du?', fragten sie. 'Nichts', antwortete ich. 'Ich fotografiere das Brot.' Zum Glück war das in der Zeit, bevor es Digitalkameras gab, so dass sie nicht überprüfen konnten, ob ich die Wahrheit sagte."

Neben der BBC waren damals nur die drei Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters in Kabul vertreten. Die Taliban jagten aber alle Ausländer aus dem Land, so dass Marai irgendwann allein zurückblieb, um im AFP-Büro die Stellung zu halten. "Die Meldungen habe ich über ein Satellitentelefon an das Büro in Islamabad durchgegeben."