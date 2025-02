Georgien: Polizei nimmt zwei Oppositionsführer fest

Bei Protesten gegen die Regierungspartei in der georgischen Hauptstadt Tiflis hat die Polizei am Sonntag zwei Oppositionsführer festgenommen.

Blockade als Straftat

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas schrieb am Sonntagabend auf X, "das brutale Vorgehen gegen friedliche Demonstranten, Journalisten und Politiker" in Tiflis sei inakzeptabel. "Georgien bleibt hinter jeglichen Erwartungen an einen Beitrittskandidaten zurück. Die EU steht an der Seite der Menschen in Georgien in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie."

Auch andere Demonstranten wurden in Gewahrsam genommen, mindestens einer von ihnen war verletzt. Vor dem Protest hatte das Innenministerium die Demonstranten gewarnt, bei der Blockade handle es sich um eine Straftat, auf die vier Jahre Gefängnis stünden