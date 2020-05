Gaddafi-Regime: Folter und Vergewaltigung

In Libyen ist eskaliert die humanitäre Situation, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ruft zu schneller Hilfe auf. Die Rebellen geben an, dass seit Beginn des Aufstandes mindestens 50.000 Menschen starben. Dass das Gaddafi-Regime nicht zimperlich mit Menschenleben umgeht, zeigt auch das Schicksal des US-amerikanischen Filmemachers Matthew VanDyke.



Die libysche Stadt Brega, März 2011: VanDyke fotografiert einen Kellner. Dann wird es dunkel um den 32-Jährigen. Als er aufwacht, befindet er sich in einer Zelle und hört aus dem Raum über ihm, wie ein Mensch gefoltert wird. VanDyke ist Gefangener des um seine Macht ringenden Diktators Gaddafi. Sechs Monate bekommt er die Grausamkeit des Regimes zu spüren, einzig der Gedanke an seine Familie und sein Glaube helfen ihm, zu überleben.



Nach der ersten Nacht wird VanDyke in ein Gefängnis nach Tripolis gebracht, wo er die nächsten 85 Tage in einem nur zwei Quadratmeter großen, betonierten Raum verbringt. Die einzige Lichtquelle ist eine Luke mit gut 20 Zentimetern Durchmesser. "Ich starrte den ganzen Tag auf die Wand", beschrieb VanDyke nun dem britischen Guardian. Als er einmal eine Packung Milch bekam, "war es ein richtiges Vergnügen, die Aufschrift zu lesen". Drei Mal am Tag durfte er die Zelle verlassen, um auf die Toilette zu gehen. "Ich wäre lieber jeden Tag geschlagen worden, als in Einzelhaft zu leben, weil einen das psychisch ruiniert. Ich hatte keine Vorstellung, was ein Gehirn in so einer Situation hervorbringt."