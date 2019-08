G-7-Staaten: Auch Kanada gegen Rückkehr von Russland

Nach Deutschland hat sich auch Kanada gegen eine baldige Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der G-7-Staaten ausgesprochen. Außenministerin Chrystia Freeland sagte am Donnerstag, Russland müsse zuerst aus der annektierten Halbinsel Krim abziehen und den Krieg in der Ostukraine beenden.

Grundsätzlich würden es aber alle begrüßen, wenn sich Russland wieder dem Kreis der Staaten anschließen würde, die sich der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verpflichtet fühlen, so Freeland.

Trump will Russland-Comeback

US-Präsident Donald Trump hatte sich vor dem G-7-Gipfel im französischen Biarritz erneut für die Wiederaufnahme Russlands in die Staatengruppe ausgesprochen. Moskau zeigte sich offen.

Der Verbund führender Industriestaaten hatte Russland im Jahr 2014 als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel ausgeschlossen. Er war damit von der G-8- zur G-7-Gruppe geschrumpft.