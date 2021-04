Früherer US-Justizminister Ramsey Clark im Alter von 93 Jahren gestorben

Der frühere US-Justizminister und Rechtsanwalt Ramsey Clark ist tot. Clark, der in den 1960er-Jahren für seinen Einsatz für die Bürgerrechte bekannt wurde und später in Kriegsverbrecherprozessen unter anderem als Verteidiger Saddam Husseins und des ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevics auftrat, starb am Freitag im Alter von 93 Jahren in New York, wie seine Nichte Sharon Welch am Samstag US-Medien mitteilte.

1927 im texanischen Dallas geboren, schloss sich Clark als junger Mann dem US-Marineinfanteriekorps an. Seine Erfahrungen als Feldjäger im Zweiten Weltkrieg prägten sein Weltbild. An der Universität Chicago studierte Clark, dessen Vater Richter am Supreme Court war, Rechtswissenschaften.