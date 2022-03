Frühere US-Außenministerin Madeleine Albright gestorben

Madeleine Albright blickte auf eine bewegte Lebensgeschichte zurück. Die am 15. Mai 1937 in Prag geborene Diplomatentochter floh im Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern erst vor den Nazis nach London, nach einer kurzen Episode in der Nachkriegs-Tschechoslowakei dann vor Stalin in die USA. Erst spät erfuhr die katholisch erzogene Albright vom tragischen Schicksal ihrer jüdischen Großeltern, die in Auschwitz ermordet wurden. Aus ihrem Stolz auf ihre Wahlheimat USA machte Albright nie einen Hehl: Wiederholt lobte sie in warmen Tönen die Großherzigkeit der amerikanischen Nation, sie und ihre Familie aufzunehmen.

Seit den 70er Jahren engagierte sich Albright bei den US-Demokraten. Während der Präsidentschaft von Jimmy Carter arbeitete sie im Weißen Haus. Anfang der 90er wurde sie US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen - und brachte mit machtbewusstem Auftreten Diplomaten von Bagdad bis Havanna in Rage. Als die Republikaner unter Ronald Reagan die Macht übernahmen, wurde Albright Professorin für internationale Beziehungen an der renommierten Georgetown-Universität in Washington. Von ihrem Mann, einem wohlhabenden Verleger, ließ sie sich 1982 scheiden.

Erste Frau als Außenministerin

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ernannte Clinton die Mutter dreier Kinder als erste Frau zur Außenministerin, das Amt hatte sie bis zum Machtwechsel 2001 inne. Viele sahen in der Frau mit den sorgfältig frisierten Haaren und auffälligen Broschen eine US-Version der britischen "Eisernen Lady" Margaret Thatcher - ein Image, gegen das Albright sich lange vergebens zu wehren versuchte.