Französische Soldaten bei Attacke in Mali verletzt

Bei einem Anschlag in Mali sind zwei Zivilisten getötet und mehrere französische Soldaten einer Anti-Terror-Mission verletzt worden. Ein Attentat habe am Sonntag die Bevölkerung der Stadt Gao und die Truppe der Operation Barkhane getroffen, teilte der französische Generalstab auf Twitter mit.

Ein Sprecher der malischen Streitkräfte bestätigte den Angriff. Zwei Zivilisten seien dabei getötet worden, sagte Diaran Kone am späten Sonntagabend. Der Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida in Mali reklamierte den Angriff für sich, wie die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group am Montag berichtete.