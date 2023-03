KURIER-History: Franz Josephs Sohn als Präsident in Prag?

Tomáš Garrigue Masaryk war der Gründer der Tschechoslowakei und ihr erster Staatspräsident. Bis heute gilt der Philosoph, der in Wien studierte, als moralische Autorität und ist - anders als viele tschechische Staatsoberhäupter – über jede Kritik, oder jeden Zweifel erhaben.

Historisches Fundament

Ein Zweifel an Masaryk aber bleibt bis heute bestehen: Wer war eigentlich sein biologischer Vater? Bis heute hält sich in Tschechien die Geschichte, dass der Präsident in Wahrheit ein Kaisersohn ist – und zwar von Franz Joseph. Was also traditionell zu jenem Anekdotenschatz gehört, auf den man in Tschechien immer wieder zurückkommt, hat seit einigen Jahren sogar ein historisches Fundament bekommen.