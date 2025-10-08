Frankreichs zurückgetretener Premier glaubt nicht an Neuwahlen

Frankreichs zurückgetretener, aber mit Verhandlungen beauftragter Premierminister Sébastien Lecornu hält Neuwahlen als Ausweg aus der Regierungskrise für unwahrscheinlich.

Der Wunsch, dass Frankreich am Ende des Jahres einen Haushalt habe, sei so groß, "dass sich die Möglichkeit von Neuwahlen entfernt", sagte Lecornu Mittwochfrüh. Er wolle als Nächstes mit der "republikanischen Linken" darüber spreche, welche "Konzessionen" nötig seien, um deren Unterstützung zu erhalten.