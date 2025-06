Es werden immer mehr Blumensträuße an dem Sicherheitsgitter vor dem Collège Françoise-Dolto, einer Schule in Nogent im Osten Frankreichs. Doch auch das hohe Gitter konnte die Bluttat nicht verhindern, die sich am Dienstagvormittag, etwa zeitgleich mit dem Amoklauf in Graz, hier ereignet hat. Bei einer unangekündigten Taschenkontrolle durch Gendarmen stach ein Schüler auf eine 31-jährige Aufseherin ein und tötete sie. Der 14-Jährige war bislang nicht negativ aufgefallen, engagierte sich sogar als „Anti-Mobbing-Botschafter“ der Schule. Weil er in der Untersuchungshaft ausgesagt hat, er habe „töten wollen, egal wen“, und laut Staatsanwalt Denis Devallois, wurde er nun wegen Mord angeklagt. Der 3500-Einwohner-Ort steht unter Schock. „Solche Sachen sieht man im Fernsehen, wir dachten nicht, dass das in Nogent passieren könnte“, sagte der Schüler Kevin gegenüber Journalisten. Staatspräsident Emmanuel Macron beklagte das „Losbrechen sinnloser Gewalt“ und drückte den Hinterbliebenen des Opfers, ihren Kollegen und der ganzen Lehrergemeinschaft sein Beileid aus. Der Fall bringt einmal mehr Debatten über die Sicherheit an Schulen auf.

© APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Trauerminute im französischen Parlament für die getötete Schulaufseherin

Die islamistisch motivierten Morde an den Lehrern Samuel Paty und Dominique Bernard in den Jahren 2020 und 2023 erschütterten das Land zutiefst. Im vergangenen April tötete ein 16-Jähriger in Nantes eine 15-jährige Klassenkameradin mit 57 Messerstichen und verletzte drei weitere Schüler. Der Täter wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In den vergangenen Monaten gab es eine ganze Reihe ähnlich brutaler Vorfälle.