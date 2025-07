64 Milliarden Euro: Frankreich erhöht Militärausgaben

Frankreich will seine Aufrüstung beschleunigen und den Verteidigungshaushalt drei Jahre früher als geplant verdoppeln.

Der Wehretat solle nun bis 2027 auf 64 Milliarden Euro steigen, zwei Mal so hoch wie im Jahr 2017, kündigte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag an. Er begründete den Schritt mit der komplexen geopolitischen Lage. Finanziert werden sollen die Mehrausgaben durch eine höhere Wirtschaftsleistung.