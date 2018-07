Flüchtlingsschiff: Frankreich und Malta nehmen 50 Migranten auf

Der maltesische Premier Joseph Muscat bestätigte die Einigung mit Conte. "Wir werden im Einklang mit unserer Politik an der Umverteilungsinitiative teilnehmen. Malta fordert nicht nur, sondern bietet auch Solidarität an", so Muscat.

Das von Libyen abgefahrene zweistöckige Fischerboot hatte in der Nacht Lampedusa erreicht und seine Fahrt in Richtung Sizilien fortgesetzt. Die Migranten waren an Bord von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache genommen worden.