Flüchtlingsboot vor Kreta gekentert: Mindestens 3 Tote

Beim Kentern eines Flüchtlingsboots vor der Südküste Kretas sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die griechische Hafenpolizei am Samstag mitteilte, wurden nach dem Unglück am Freitag 20 Menschen von einem Handelsschiff in den Gewässern vor Kaloi Limenes gerettet. Rund 50 Menschen sollen sich laut dem griechischen Fernsehsender ERT auf dem Boot befunden haben. Die geretteten Migranten stammen laut der griechischen Nachrichtenagentur ANA hauptsächlich aus Ägypten und dem Sudan. Unter ihnen waren demnach auch vier Minderjährige.

Nach Angaben von ERT ereignete sich das Unglück genau in dem Moment, als sich das Handelsschiff, das vom griechischen Seenotrettungszentrum in das Gebiet geschickt worden war, dem Holzboot der Migranten näherte. Während die Passagiere versuchten, die vom Schiff herabgelassenen Leitern zu erklimmen, führte eine plötzliche Bewegung auf einer Seite des Holzbootes dazu, dass es kenterte.