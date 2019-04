Flüchtlingsansturm nach Falschmeldungen über offene Grenze

Von der einen Seite der Sperre wurden Steine und Flaschen geworfen, von der anderen Seite reagierte die Polizei mit dem Einsatz von Tränengas und Blendgranaten. An der Grenze zwischen Griechenland und Nordmazedonien war es am vergangenen Wochenende zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Migrantengruppen gekommen. Grund dafür waren Falschmeldungen, die sich über soziale Medien verbreitet hatten, wonach die Grenze mit Anfang April geöffnet und ein organisierter Grenzübertritt möglich sei. Zusätzlich hieß es, dass Menschenrechtsorganisationen mit Bussen bereitstünden, um beim Grenzübertritt zu helfen. Wie die Welt berichtet, soll in dem Posting von einem "Konvoi der Hoffnung" die Rede gewesen sein.