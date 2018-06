Flüchtlinge: Ankünfte übers Mittelmeer 2018 stark zurückgegangen

40.944 Migranten sind heuer über das Mittelmeer nach Europa gereist. Das meldet die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Genf. Zum Vergleich: In den ersten 171 Tagen im Jahr 2017 waren es 84.675 Menschen, 2016 über 217.997.

Den stärksten Rückgang bei Ankünften verzeichnet Italien mit einem Minus von 78 Prozent auf der so genannten Mittelmeerroute. In italienischen Häfen kamen zwischen Anfang Jänner und 20.Juni 16.228 Migranten an, 12.155 landeten in Spanien, 12.514 in Griechenland und 47 in Zypern.