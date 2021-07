Flüchtling wegen Kriegsverbrechen vor Gericht

Wegen Beteiligung an der Entführung eines UNO-Mitarbeiters in Syrien muss sich seit Donnerstag ein 25 Jahre alter Syrer vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Die deutsche Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem ein Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen, erpresserischen Menschenraub sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor.