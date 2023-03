Finnland könnte bereits nächste Woche NATO-Mitglied sein

Finnland könnte nach der angekündigten Zustimmung der Türkei bereits in der kommenden Woche 31. Mitglied der NATO werden. Es sei vorgesehen, die noch ausstehenden Formalitäten in den nächsten Tagen zu erledigen, sagten mehrere Diplomaten am Donnerstag in Brüssel der Deutschen Presse-Agentur. Wenn alles nach Plan laufe, könne dann bereits bei dem NATO-Außenministertreffen am kommenden Dienstag und Mittwoch die Aufnahme Finnlands besiegelt werden.