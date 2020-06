Faymann macht Druck auf Spindelegger

Zum Auftakt des EVP-Treffens in Wien erinnert Bundeskanzler Werner Faymann Vizekanzler Michael Spindelegger daran, dass es einen Fünf-Parteien-Beschluss im Parlament zur Einführung der Finanztransaktionssteuer gibt.

Faymann mobilisiert jetzt nicht nur auf der nationalen Ebene für diese Abgabe, sondern EU-weit bei Europas Sozialdemokraten ( SPE). Von ÖVP-Chef Spindelegger erwartet er sich ebenfalls ein stärkeres Eintreten für die Finanztransaktionssteuer.

„Diese Einnahmen sollen den Staaten Europas wieder mehr Spielraum für Investitionen in Jugendbeschäftigung, Bildung und Forschung geben“, sagte Faymann zum KURIER. Österreich rechnet mit Einnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro jährlich.

Europas Sozialdemokraten werden ab Donnerstag in einer Informationskampagne verstärkt für die Finanzabgabe werben. „Die Menschen wissen genau Bescheid, welche politische Partei sich von Beginn an für einen gerechten Beitrag des Finanzsektors an der Bewältigung der Krise stark gemacht hat“, sagt Faymann.